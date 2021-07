Twee gewonden bij ernstig geweldsincident psychiatrische instelling Den Haag, mogelijke dader dood gevonden

UPDATETwee mensen zijn rond 11.45 uur gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident in een psychiatrische instelling in de Nederlandse grootstad Den Haag. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In een blauwe Renault Twingo, die in de directe omgeving staat geparkeerd, is een overleden persoon aangetroffen. “We onderzoeken of dit de verdachte is.”