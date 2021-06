Twee geslaagde orgaantransplantaties met Covid-positieve donoren in Italië

Leuven Primeur voor UZ Leuven: eerste Belgische patiënt krijgt harttrans­plan­ta­tie met nieuwe bewarings­tech­niek

17 februari In UZ Leuven is voor de eerste keer in België een harttransplantatie uitgevoerd met behulp van een nieuwe bewaringstechniek. Daarmee kan een donorhart bijna vijf keer langer bewaard worden, wat leidt tot een grotere overlevingskans na de operatie. “De ingreep maakt deel uit van een internationale studie onder leiding van UZ Leuven”, klinkt het in het Leuvense ziekenhuis.