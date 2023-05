Twee Fransmannen mogen Iraanse gevangenis verlaten en keren terug naar huis: “Een opluchting”

“Eindelijk vrij. Benjamin Brière en Bernard Phelan worden herenigd met hun geliefden”, zei de Franse president Emmanuel Macron op Twitter. Hij noemde hun vrijlating een opluchting en beloofde dat hij zich “zou blijven inzetten voor de terugkeer van de landgenoten die nog steeds in Iran worden vastgehouden”.

De 38-jarige Benjamin Brière die op vakantie was in Iran, zat al drie jaar vast. Hij werd in mei 2020 gearresteerd nadat hij met een drone foto’s had gemaakt in een natuurgebied. Volgens de Iraanse autoriteiten werden toen ook foto’s van verboden zones genomen. In januari 2022 werd hij daarom veroordeeld tot acht jaar en acht maanden cel wegens spionage en propaganda tegen het regime.

Bernard Phelan, een 64-jarige Frans-Ierse reisadviseur, werd in oktober 2022 gearresteerd toen hij op reis was als consultant voor een touroperator, zei zijn zus Caroline Massé-Phelan tegen het Franse persagentschap AFP in januari. “Hij is een onschuldige man die van Iran hield. Hij is ziek en wil gewoon naar huis.”

Hongerstaking

De twee mannen waren in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen hun detentie, wat hen verzwakte en hun families verontrustte.

Brière en Phelan verlieten de gevangenis in Mashad, een stad in het noordoosten van Iran, en vlogen vrijdag terug naar Frankrijk. Beide mannen “kregen medische zorg zodra zij uit de gevangenis werden vrijgelaten”, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna.

Vier Franse burgers zitten volgens Franse autoriteiten nog steeds in Iraanse hechtenis.

Volledig scherm Brière (rechts) en Phelan (links), de twee Fransmannen die werden vrijgelaten uit Iraanse hechtenis. © AFP

Gijzeldiplomatiek

Iran heeft de afgelopen jaren verschillende buitenlanders opgesloten op beschuldiging van spionage of andere nationale veiligheidsdelicten. Mensenrechtengroeperingen stellen dat de processen, die doorgaans achter gesloten deuren plaatsvinden, vaak een oneerlijk verloop kennen. Critici beschuldigen Iran ervan de buitenlanders te gijzelen en te gebruiken als diplomatiek ruilmiddel of om aan te dringen op de vrijlating van Iraanse gevangenen in het buitenland.

De Belg Olivier Vandecasteele, die zes jaar werkte voor verschillende ngo’s in Iran, zit al sinds 26 februari vorig jaar vast in een Iraanse gevangenis. Hij werd in januari tijdens een schijnproces veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen.