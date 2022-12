Twee Franse baby’s die dood zijn teruggevonden in vriezer stierven geen natuurlijke dood: “Levensvatbaar bij geboorte”

UpdateDe twee baby’s die vorige week dood zijn teruggevonden in een vriezer in de Franse gemeente Bédoin, in de provincie Vaucluse, stierven geen natuurlijke dood. Dat meldt het parket. De lichamen van de twee pasgeborenen werden aangetroffen in de woning van een 41-jarige vrouw, die beschuldigd wordt van moord op minderjarigen.

Politieagenten troffen de twee lichaampjes donderdagochtend aan nadat ze verwittigd waren door een anonieme man. De verdachte werd vrijdag, een dag na de gruwelijke vondst, opgepakt en wordt nu ondervraagd. De vrouw is een huismoeder en zou volgens radiozender ‘France Bleu’ drie kinderen hebben. Het is echter niet duidelijk of ze ook de moeder van de twee baby’s is. De pasgeborenen ademden wel degelijk bij de geboorte, toont de autopsie aan. “De twee kinderen waren levensvatbaar en zijn dus niet dood geboren”, zegt de procureur van Avignon, Florence Galtier.

“Bij een van hen werd een hersenletsel geconstateerd. We weten niet of dat het gevolg is van geweld, een val, gebrekkige zorg of iets anders”, aldus Galtier. Voorlopig is ook de relatie tussen de twee baby’s niet geweten. Niets zou er echter op wijzen dat ze tweelingzusjes zijn, klinkt het.

De zaak was aanvankelijk in handen van het parket van Carpentras, maar is nu doorverwezen naar de rechtbank van Avignon “gezien het criminele karakter van de feiten”.

Volledig scherm De babylijkjes werden gevonden in deze woning in de rue de Barry in de Franse gemeente Bédoin. © AFP

“Discreet persoon”

De burgemeester van Bédoin, Alain Constant, kent de verdachte. “Ze is een discreet persoon die ik nog maar enkele keren heb ontmoet”, zei hij. Ook een buurman van de verdachte, die een restaurant uitbaat, beschrijft haar als “discreet”. “We zijn in shock, we hadden niet verwacht dat iemand uit ons dorp zoiets zou doen”, vertelt de man aan de krant ‘Le Dauphiné libéré’. De verdachte kwam af en toe met haar kinderen eten in het restaurant van de man, maar was niet erg spraakzaam. Van een echtgenoot of partner was er volgens hem bovendien geen sprake.

In Frankrijk zijn moordzaken zoals deze niet uitzonderlijk. In maart werd een 30-jarige vrouw uit Val-de-Marne opgepakt nadat er twee dode baby’s in haar vriezer waren gevonden. In 2015 trof de politie maar liefst vijf lijkjes aan in de woning van een vrouw uit Gironde. De moeder van de kinderen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. De meest opvallende zaak is die van Véronique Courjault, die in 2009 ook acht jaar cel kreeg voor de moord op haar drie pasgeborenen, van wie er twee bevroren werden teruggevonden in Zuid-Korea. Daar woonde Courjault samen met haar man. De vrouw zou de baby’s naar eigen zeggen gedood hebben omdat ze geen kinderen wou.

