Twee ex-leden Italiaanse terreurgroep Rode Brigades geven zich aan bij Franse politie

Op verzoek van de Italiaanse autoriteiten werd woensdag in Frankrijk een actie uitgevoerd tegen tien leden van extreemlinkse organisaties, die in Italië waren veroordeeld voor terreurdaden die in de jaren 1970 en 1980 waren gepleegd. Zeven van de tien veroordeelden werden woensdag opgepakt.

Twee anderen hebben zich intussen ook aangegeven. Luigi Bergamin, een voormalig lid van de Gewapende Proletariërs voor het Communisme (PAC), is donderdagmorgen samen met zijn advocaat naar het hof van beroep in Parijs gegaan, zo klinkt het. Later op de dag volgden ook Raffaele Ventura, gewezen lid van de Communistische Strijdkrachten (FCA), en zijn advocaat dat voorbeeld. Een tiende verdachte, Maurizio Di Marzio, is nog voortvluchtig.

Bergamin is in Italië veroordeeld tot 16 jaar en 11 maanden cel wegens betrokkenheid bij de moord op een cipier in Udine in 1978 en een politieagent in Milaan in 1979. Ventura was veroordeeld voor de moord op een agent in Milaan in 1977.

Een menigte op de plek waar de Italiaanse premier Aldo Moro werd ontvoerd nabij zijn woning in Rome op 16 maart 1978.

De in totaal negen opgepakte Italianen zijn vanavond door het hof van beroep in Parijs weer vrijgelaten, in afwachting van een beslissing over hun overlevering. Er worden wel verschillende voorwaarden opgelegd. Zo hebben ze hun identiteitsdocumenten moeten inleveren. Ze krijgen ook het verbod om het Franse grondgebied te verlaten.

De Rode Brigades ontstonden in de jaren 1970 en zaaiden tot in de jaren 1980 dood en verderf. De brigadisten maakten zich schuldig aan politieke moorden, roofovervallen, ontvoeringen en sabotage. In 1978 ontvoerden ze bijvoorbeeld de christendemocratische politicus en ex-premier Aldo Moro (1916-1978) en schoten zijn vijf lijfwachten dood. Moro werd begin mei dat jaar door de brigadisten vermoord. Hij was acht jaar premier geweest tussen 1963 en 1976. In de jaren tachtig werd de terreurgroep voor het grootste deel opgerold, maar sommige leden waren naar Frankrijk gevlucht.

