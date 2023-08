Twee Duitse tienermeisjes urenlang mishandeld door groep jongeren: “Ik sla jullie met gemak bewusteloos”

Een nieuw geval van zware agressie tegen twee tienermeisjes zorgt voor grote verontwaardiging in Duitsland. Op sociale media doet een video de ronde waarin te zien is hoe een groepje jongeren twee meisjes van 12 en 15 jaar slaan, schoppen en bedreigen in de buurt van de stad München. Twee van de vijf daders, ook allebei tieners, zijn opgepakt.

Volgens de Duitse politie speelden de feiten zich af op 12 juni in Bogenhausen, een stadsdeel van München. De daders, één meisje en vier jongens tussen 14 en 17 jaar, hielden eerst het 15-jarige meisje tegen en eisten duizenden euro’s van haar. Het slachtoffer was hen dat zogezegd “verschuldigd”. In de video is te horen hoe de jongeren het meisje uitschelden en bedreigen. Wanneer het slachtoffer zegt dat ze het geld niet op zak heeft maar het wel aan haar ouders kan vragen, krijgt ze enkele rake klappen in haar buik en gezicht.

De daders namen de tiener even later mee naar een park, waar ze een 12-jarige vriendin van het slachtoffer tegenkwamen. En ook die laatste moest eraan geloven. De jongeren begonnen de twee meisjes opnieuw aan te vallen en bedreigden hen zelfs met een mes. “Wij zijn veel sterker dan jullie. Als ik wil, sla ik jullie met gemak bewusteloos”, roept één van de jongens in de video.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twee daders opgepakt

Toen de groep besloot om opnieuw van locatie te veranderen konden de twee slachtoffers eindelijk – na een mishandeling van maar liefst drie uur – ontsnappen. De meisjes, die lichtgewond raakten, brachten meteen hun ouders op de hoogte, die op hun beurt de politie verwittigden. Aangezien de slachtoffers de daders kenden, konden die laatsten snel geïdentificeerd worden. Twee van de vijf daders, twee jongens van 15 en 17 jaar, werden opgepakt. De 17-jarige tiener was al bekend bij de politie voor soortgelijke feiten. Hij werd samen met de 15-jarige jongen – die de slachtoffers na het incident via sociale media bleef bedreigen – in voorlopige hechtenis genomen.

Het incident is zeker niet het eerste geval van extreem geweld onder Duitse jongeren. Afgelopen maart circuleerde nog een schokkende video waarin te zien is hoe pesters in het gezicht van een 13-jarig meisje spuwen en haar haren in brand steken. Diezelfde maand werd ook de 12-jarige Luise met maar liefst dertig messteken om het leven gebracht door twee vriendinnen van 12 en 13 jaar. De meisjes zouden ruzie hebben gehad omdat Luise en haar beste vriendin verliefd waren op dezelfde jongen.

KIJK. Ook in maart werd een 13-jarig meisje aangevallen en vernederd in Duitsland