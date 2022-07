Twee Duitse soldaten planden op eigen houtje strategisch belangrijke Krimbrug op te blazen

In afgeluisterde telefoongesprekken zou het duo gepraat hebben over mogelijke methodes en het benodigde materiaal om een deel van de twintig kilometer lange brug op te blazen. De brug garandeert de bevoorrading van Russische troepen. De twee wilden Oekraïne steunen na de invasie door Rusland.

Volgens ‘Stern’ bevonden de plannen zich nog in een vroegtijdig stadium en werden ze verijdeld door de arrestaties. Het parket verdenkt de twee van diefstal in bende. Maandenlang zouden ze samen met andere verdachten in verschillende kazernes ingebroken hebben. Een deel van het buitgemaakte materiaal zouden ze doorverkocht hebben. Na hun arrestatie op 22 mei vond de politie wapens, munitie en springstof bij de mannen thuis in Itzehoe, een gemeente op een vijftigtal kilometer van de stad Hamburg.

Mislukte inbraak

Kort voor hun arrestatie zouden de mannen nog een mislukte inbraak gepleegd hebben. Het zou de bedoeling geweest zijn om een paar dagen later naar Oekraïne te reizen met het buitgemaakte materiaal. In april al zouden de twee een week in Oekraïne verbleven hebben als verpleger.

Het onderzoek was al maandenlang aan de gang, na twee inbraken in kazernes begin dit jaar. Sinds vorige zomer is er sprake van in totaal zeker vijf inbraken, schrijft ‘Stern’.