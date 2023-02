Twee doden nadat gewapende man verhindert brand in flat Stuttgart te blussen

KIJK. Storm Juliette bedekt Spaans vakantiepa­ra­dijs Mallorca onder dikke laag sneeuw: “Al twaalf jaar niet meer gezien”

Grote delen van Spanje zijn vandaag wakker geworden onder een dikke laag sneeuw. Het land wordt op dit moment getroffen door sneeuwstorm ‘Juliette’. Het winterweer brengt alvast enkele unieke beelden met zich mee. Geen zon, zee en strand, maar wel vrieskou en dikke sneeuwvlokken. Vooral voor het eiland Mallorca, dat in de zomer een echt vakantieparadijs is, is sneeuw aan de kust een uiterst zeldzaam verschijnsel. “Dit is iets wat we al twaalf jaar niet meer op Mallorca hebben gezien”, klinkt het.