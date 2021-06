Twee doden na schietpartij voor Duitse rechtbank: man (78) schiet vrouw (49) dood en dan zichzelf

FRANKRIJK Restaurant­hou­der vuurt met jachtge­weer op tafelschui­mers

13:12 Een restauranthouder is aangeklaagd voor dubbele poging tot moord na een bizar incident aan zijn etablissement in Roussillon in het departement Isère, in het zuidoosten van Frankrijk. Twee klanten verlieten zondagavond z’n zaak zonder hun twee biertjes te hebben afgerekend. De 55-jarige uitbater greep zijn jachtgeweer en schoot in hun richting.