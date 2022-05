Twee doden na ongeluk tussen auto en scooter nabij Rotterdam

Meisje (16) en vrouw (34) doodgescho­ten aan Nederland­se zorgboerde­rij - schutter ook verdacht van andere moord eerder deze week

Bij een schietpartij aan een zorgboerderij in de Nederlandse gemeente Alblasserdam (provincie Zuid-Holland) zijn deze ochtend een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw om het leven gekomen. Een 13-jarige jongen en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. De 38-jarige John S. uit Oud-Alblas (een plaatsje vlak bij Alblasserdam; nvdr) is aangehouden als verdachte. De man staat bij de politie al jaren bekend als een “overlast gevend persoon”. Wat hem bezielde, is voorlopig niet duidelijk. Wel is geweten dat hij enkele jaren geleden zelf op de zorgboerderij verbleef. Bovendien wordt hij ook verdacht van de moord in een winkel twee dagen geleden.

