Twee doden in rivier in Wales na hevige regenval

Voormalig president van Georgië Saakasjvi­li nog steeds in hongersta­king

In bepaalde gemeenten en voornamelijk in grote steden trekken de Georgiërs zaterdag naar de stembus voor de tweede ronde van de gemeenteverkiezingen. Intussen zit Micheil Saakasjvili, die van 2004 tot 2013 de president was van het land en nu beschouwd wordt als leider van de oppositie, al sinds begin oktober in de gevangenis. De 53-jarige politicus werd opgepakt toen hij, vlak voor de eerste verkiezingsronde, terugkeerde uit een jarenlange ballingschap.

30 oktober