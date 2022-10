Twee doden in Mexico na doortocht orkaan Roslyn

Minstens 26 doden in Cen­traal-Amerika door orkaan Julia

De orkaan Julia heeft in Centraal-Amerika aan minstens 26 mensen het leven gekost. Vier mensen zijn vermist, zo is meegedeeld door de betrokken overheden. In Guatemala zijn 14 mensen omgekomen. Zo werden in het noorden van het land vijf leden van hetzelfde gezin onder het puin bedolven nadat een aardverschuiving hun woning vernielde, zo meldt de civiele bescherming.

11 oktober