Twee doden en zwaargewonde bij mesaanval in Duitse Ludwigshafen, dader geneutraliseerd door politie

Rusland valt doelbewust Oekraïens energienet aan om verzet te breken: op week tijd is al derde van elektrici­teits­cen­tra­les vernield

Rusland heeft in Oekraïne opnieuw aanvallen uitgevoerd. De aanvallen zijn onder meer gericht tegen de energie-infrastructuur van de steden. “Sinds 10 oktober is bijna een derde van Oekraïense elektriciteitscentrales vernield”, zegt president Volodymyr Zelensky. Kiev en andere regio’s kampen inmiddels met elektriciteitspannes en watertekorten. Het is een doelbewuste strategie van Poetin: het Oekraïense verzet komende winter breken door de bevolking in de kou te zetten.

14:11