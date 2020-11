Twee doden en zwaargewonde bij agressie in westen van Frankrijk

Het parket van Angers bevestigde dat bij een dubbele geweldpleging twee doden waren gevallen en zei dat de gewonde in kritieke toestand was. Het parket meldde dat een verdachte was opgepakt, maar dat het nog niet zeker was of hij de dader is.

Er is tot dusver geen sprake van terrorisme, zei de procureur van Angers, Éric Bouillard.