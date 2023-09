Twee doden en vier gewonden bij crash tijdens airshow in Hongarije

KIJK: “Noorse goudvondst van de eeuw”: wandelaar vindt 1.500 jaar oude sieraden

Tijdens een simpele wandeling heeft Eland Bore een ongelofelijke vondst gedaan op het Noorse eiland Rennesøy. De man vond met zijn metaaldetector gouden sieraden die al meer dan 1.500 jaar oud zijn. De schat bestaat uit parels, ringen en gouden medaillons met paarden op. Die paarden kwamen vroeger voor in de Noorse mythologie, wat het extra speciaal maakt. Daarnaast is het ook uniek om zoveel goud te vinden in één keer. Daarom noemen archeologen het ‘de Noorse vondst van de eeuw’.