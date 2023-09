Twee doden en verschillende vermisten na overstromingen in Turkije

Russische ‘Generaal Armageddon’ duikt voor het eerst weer op sinds muiterij Wag­ner-groep: “Hij leeft en is in goede gezondheid”

De Russische ‘Generaal Armageddon’ Sergej Soerovikin (56) zou voor het eerst in meer dan twee maanden weer opgedoken zijn. Hij is te zien op een foto die volgens Russische Telegramkanalen gisteren genomen werd in Moskou. Sinds de muiterij van de Wagner-groep op 24 juni was de hoge militair niet meer in het openbaar verschenen. Hij werd er na de opstand van beschuldigd een sympathisant te zijn van de intussen omgekomen Wagner-baas Jevgeni Prigozjin.