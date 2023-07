Twee doden en twaalf gewonden bij zware brand in Turks hotel, Belgische toeristen Kaylee en Quinten getuigen: “Rookmelders zijn nooit afgegaan”

In de Turkse toeristenstad Antalya, in het zuidwesten van het land, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand uitgebroken in een hotel. Volgens Turkse media vielen daarbij in totaal twee doden en twaalf gewonden. Onder de hotelgasten waren ook de Belgische toeristen Kaylee Hemelaer en Quinten Nijs. Zij zijn niet te spreken over de chaotische hulpverlening en het gebrek aan begeleiding van het hotelpersoneel, vertellen ze aan onze redactie. “Er heerste overal chaos. Eén persoon is uit wanhoop zelfs uit het gebouw gesprongen.”

Het vuur brak afgelopen nacht omstreeks 03.30 uur uit in het Alp Paşa Boutique Hotel in Kaleici, het oude stadscentrum van Antalya. “We werden wakker door het geschreeuw en de rookgeur”, vertellen Kaylee en Quinten aan onze redactie. De twee Belgen hadden al snel door dat er brand was uitgebroken in het hotel met drie verdiepingen, en probeerden zichzelf in veiligheid te brengen. Ze benadrukken dat de rookmelders in het hotel op geen enkel moment zijn afgegaan. “Dat bevestigen ook de andere gasten met wie we hebben gesproken”, zegt Kaylee.

En ook nooduitgangen of brandtrappen waren er niet. “We zijn dan maar via het balkon van de buren naar het dak van een gebouw aan de overkant van de straat gesprongen”, vertellen ze. Maar ook daar moesten de toeristen naar eigen zeggen nog lang op hulp wachten. “Iemand die bij ons was, had zich aan zijn voet verwond. We zijn dan beginnen roepen dat er een gewonde bij ons was en kregen uiteindelijk toch wat hulp.”

Maar op veel begeleiding van de hotelmedewerkers moesten de gasten niet rekenen. “Er heerste overal chaos”, vertelt Kaylee. “Eén van de hotelmedewerkers stond gewoon te kijken naar het vuur, voor de rest hebben we niemand anders gezien.” Volgens de Belgen zou er ook één persoon in blinde paniek uit het brandende gebouw zijn gesprongen. “Die persoon – die zwaargewond was – kreeg wel eerste hulp, maar heeft daar zeker een halfuur gelegen voor de ziekenwagen arriveerde”, klinkt het.

Twee Libanese toeristen overleden

Volgens Kaylee en Quinten waren ook de hulpdiensten niet voorbereid op de situatie. “Toen de brandweerlieden eindelijk aankwamen, konden ze hun brandweerwagens niet manoeuvreren in de kleine straatjes. Het was echt een catastrofe”, vertelt Quinten. Uiteindelijk parkeerden ze hun voertuigen twee straten verder en zetten ze verlengstukken in om met hun brandslangen aan het hotel te raken, klinkt het. “In de tussentijd werden alle toeristen gewoon aan hun lot overgelaten. We probeerden vooral samen te blijven en een veilige plek te zoeken.”

Bij de brand zijn naar verluidt twee mensen omgekomen. Het zou gaan om een Libanese man (52) en zijn partner (53). De twee zouden in de badkamer van hun hotelkamer zijn overleden nadat ze te veel rook binnenkregen. Hun twee kinderen, 18 en 23 jaar oud, zaten in de kamer ernaast en hebben de brand wel overleefd, meldt de Turkse nieuwszender NTV.

Defecte airconditioning

Een mogelijke piste is dat de brand veroorzaakt werd door een defecte airconditioning, beweren Turkse media. Ook Kaylee en Quinten maakten de hotelmedewerkers aan het begin van hun verblijf attent op de kapotte airco in hun kamer, vertellen ze. “We zijn dinsdagochtend heel vroeg aangekomen en zijn diezelfde dag nog naar de receptie gegaan om te zeggen dat onze airco lekte. We zijn daar elke dag over gaan klagen, maar er werd nooit iets aan gedaan”, klinkt het. “Onze kamer stond onder water, de houten vloer stond bol van het vocht en er was ook schimmel.”

En alsof dat nog niet voldoende was, waren er nog andere brandrisico’s in de hotelkamer van Kaylee en Quinten. De haardroger bijvoorbeeld. “Wanneer je die gebruikte, begon er na enkele seconden rook uit te komen. Maar ook dat leek de medewerkers niet veel te kunnen schelen”, aldus Quinten.

Kaylee en Quinten gingen meermaals klagen over de lekkende airco, maar er werd niets aan gedaan.

Volledig scherm © Kaylee Hemelaer, Quinten Nijs

Volledig scherm © Kaylee Hemelaer, Quinten Nijs

Er was ook schimmel in de kamer van de twee Belgen.

“Onze spullen zijn opgebrand”

De twee Belgische toeristen blijven nog zeker tot dinsdag in Turkije. Met de hulp van reisagentschap Corendon zijn ze ondertussen naar een ander hotel kunnen verhuizen. “We zijn goed opgevangen door Corendon met slechts enkele schrammetjes en een droge keel. We staan ook in nauw contact met de reisleider en hij met de ambassade.”

Kaylee en Quinten hebben daarentegen nog niets gehoord van het Alp Paşa Boutique Hotel. “Er heeft nog niemand gebeld om na te gaan of we veilig zijn.” Ook over hun spullen, die vermoedelijk allemaal zijn opgebrand, weten de twee Belgen voorlopig niets. “We hebben gezien hoe de vlammen in onze kamer stonden, dus we hebben niet veel hoop. Maar op dit moment mag niemand, inclusief het personeel, het hotel betreden omdat er een politieonderzoek gaande is”, klinkt het.