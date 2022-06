Twee doden en negentien gewonden bij schietpartij nabij homoclub in Oslo: politie spreekt van terreurdaad

Duitsland kondigt alarmfase af van noodplan voor gasbevoor­ra­ding: “Gasbevoor­ra­ding in België nog steeds gewaar­borgd”

De Duitse minister van Economie Robert Habeck heeft de alarmfase van het nationaal noodplan voor gasbevoorrading afgekondigd. Aanleiding is de verminderde aanvoer van gas uit Rusland. “Gas is nu schaars in Duitsland”, zei hij. “We moeten allemaal ons gasverbruik verminderen om energie te sparen voor de winter.” Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten is de gasbevoorrading in België nog steeds gewaarborgd. Dat laat ze weten aan VTM Nieuws.

23 juni