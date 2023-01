Twee doden en negen gewonden afgelopen 24 uur in Oekraïne ondanks staakt-het-vuren

De Russische president Vladimir Poetin had een staakt-het-vuren opgelegd naar aanleiding van het orthodoxe kerstfeest. Kiev deed die oproep af als "hypocrisie" en stelde dat Poetin alleen maar een korte adempauze wilde inlassen om zijn troepen te bevoorraden.

Slachtoffers

Ondanks het staakt-het-vuren kwamen de afgelopen 24 uur toch twee burgers om het leven in Oekraïne, stellen de lokale autoriteiten. Eén dodelijk slachtoffer viel in Charkiv, in het noordoosten van het land. In Donetsk, de provincie in het oosten die grotendeels onder Russische controle staat, kwam een andere burger om het leven.



Er vielen ook nog negen gewonden, verspreid over drie regio's in het land, zegt Kirillo Timosjenko, een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Volledig scherm Een Oekraïense soldaat in een loopgraaf aan de frontlinie in Donetsk. Beeld van gisteren. © REUTERS

Al meer dan 50 Russische raketaanvallen

Sinds het staakt-het-vuren afgelopen is, heeft de Oekraïense defensiestaf al meer dan 50 Russische raketaanvallen geregistreerd in verschillende provincies in het land.

Volgens de viceminister van Defensie Hanna Maliar is de situatie in het oosten "moeilijk" en boeken de Russische strijdkrachten in bepaalde gebieden vooruitgang. Ze had het onder meer over Soledar, een stadje in de buurt van Bachmoet waar de zwaarste gevechten zich momenteel concentreren. Tegelijkertijd rukken ook de Oekraïense soldaten op in andere regio's, zei ze ook.

KIJK. Biden over staakt-het-vuren: “Poetin zoekt zuurstof”