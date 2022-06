Twee doden en een gewonde bij schietpartij in kerk Alabama

Geert Wilders doet Nederlands kamerlid huilen: “U bent de tassendra­ger van Rutte”

Nederlands politicus Geert Wilders, die leider is van de rechts-nationalistische Partij Voor de Vrijheid (PVV), heeft in het debat over de voorjaarsnota uitgehaald naar Sophie Hermans. Zij is fractieleider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VDD), de partij van Nederlands premier Mark Rutte. Wilders noemde haar “de tassendrager van Rutte” en daar had Hermans het zichtbaar moeilijk mee.

15 juni