Twee doden en achttien gewonden bij zware explosie in Madrid

Videobeel­den tonen hoe mannen vechtpar­tij starten op KLM-vlieg­tuig naar Amsterdam, zes Britten opgepakt bij aankomst

De Nederlandse Koninklijke Marechaussee heeft gisteren zes Britten opgepakt nadat er aan boord van een KLM-vlucht van Manchester naar Schiphol een vechtpartij was uitgebroken. Eén van de zes opgepakte mannen is lichtgewond geraakt bij de knokpartij, zo meldt een woordvoerder. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij.

10:40