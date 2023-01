Twee doden door Israëlische luchtaanval op vliegveld van Damascus

Israël bombardeert vaker doelwitten in Syrië. Afgelopen juni lag het vliegveld van Damascus twee weken plat na een luchtaanval, nadat eerder de luchthaven van Aleppo twee keer het doelwit was van Israëlische bombardementen. In september kwamen volgens het Syrische regime bij een aanval op het hoofdstedelijke vliegveld vijf soldaten om.