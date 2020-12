Twee doden bij zwaar noodweer in Italië

Nederland­se klant weigert mondmasker te dragen in tankstati­on en gooit blikje frisdrank dwars door het spatscherm

5 december De medewerkers van het Shell-tankstation in Doetinchem, een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, werden afgelopen week opgeschrikt door een boze klant die weigerde zijn mondmasker te dragen. De man werd zo boos dat hij een blikje frisdrank richting de toonbank gooide. Enkele dagen later zou de klant dan toch zijn excuses hebben aangeboden aan de eigenaar van het tankstation.