Twee doden bij vuurwerkincidenten in Duitsland, ook dodelijk slachtoffer (23) in Oostenrijk

Kortrijk en omgeving Knaldrang is groot, maar brandweer­zo­ne Fluvia waarschuwt: “Laat vuurwerk afsteken over aan professio­nals”

Dat het op oudejaarsdag in de winkels met een vergunning zoeken is met een vergrootglas naar ook maar iets van vuurwerk, is geen geheim. Er zal geknald worden, dat staat vast. De brandweer houdt dan ook het hart vast. “Een ongeval is snel gebeurd, vuurwerk is iets voor professionals”, klinkt het.

31 december