Twee doden bij schietpartij in Duitsland, vermoedelijke dader gepakt

HET DEBAT. Is het een goede zaak dat de Rode Duivels en andere voetbal­lers knielen voor Black Lives Matter?

15:50 American Football-speler Colin Kaepernick was in 2016 de eerste die knielde tijdens het Amerikaanse volkslied als protest tegen het politiegeweld en de discriminatie van zwarte mensen in zijn land. Vandaag, vijf jaar later, blijven Europese voetballers voor de Black Lives Matter-beweging op de knieën gaan tijdens het EK. Ook ons land doet vanavond weer mee, met Romelu Lukaku als voortrekker. Sommigen applaudisseren daarvoor, bij anderen klinkt boegeroep. Wat vind jij? Is het een goede zaak dat profvoetballers actief opkomen tegen het onrecht van discriminatie, of moeten ze het maar gewoon bij voetballen houden?