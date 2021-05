Twee doden bij schietpartij in Duitse Kiel, verdachte gevlucht

Franse ex-president Sarkozy opnieuw voor de rechter

6:24 In Parijs begint een nieuw proces tegen de voormalige president Nicolas Sarkozy. Hij staat samen met anderen terecht vanwege de zogeheten Bygmalion-affaire. Hij zou in 2012 zo'n 20 miljoen euro meer hebben uitgegeven aan zijn verkiezingscampagne dan wettelijk was toegestaan. Sarkozy kreeg eerder deze maand als eerste Franse oud-president al een celstraf opgelegd vanwege een corruptiezaak.