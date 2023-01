Twee doden bij rellen tussen betogers en politie in Peru

Iraanse man (35) ter dood veroor­deeld omdat hij Koran in brand zou hebben gestoken

Javad Rouhi, een 35-jarige Iraanse man, is ter dood veroordeeld omdat hij de Koran zou hebben verbrand en “heilige zaken” heeft beledigd. Dat meldt ‘The Guardian’. De feiten vonden eind september vorig jaar plaats, toen de protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini op gang kwamen in Iran. Volgens mensenrechtenorganisaties zou de man in de gevangenis zwaar mishandeld worden door de Iraanse Revolutionaire Garde. Daardoor zou hij niet meer kunnen praten, lopen en incontinent zijn.

18:30