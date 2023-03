Twee doden bij regenval en overstromingen in Californië: noodtoestand uitgeroepen

Seoul bouwt grootste spaakloze reuzenrad ter wereld

Is een ritje op het reuzenrad ook altijd de highlight van jouw citytrip? Dan is de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul binnenkort the place to be. Vanaf 2027 zullen bezoekers een ritje kunnen maken in de Seoul Ring, het grootste spaakloze reuzenrad ter wereld. De attractie wordt maar liefst 180 meter hoog.