Twee doden bij onrust in Irak, legerleiding kondigt avondklok af

Nederland­se militair in Irak zwaarge­wond na schot in borst tijdens wapenonder­houd

Een Nederlandse militair is zondagmiddag zwaargewond geraakt doordat hij tijdens wapenonderhoud een schotwond aan zijn borst heeft opgelopen. Hij is in kritieke toestand naar een militair ziekenhuis in Bagdad overgebracht, meldt Defensie in Nederland.

21 augustus