Twee doden bij ongeval met spookrijder in Nederland

Zeker een dode door grote brand bij chemische fabriek in Shanghai

Door een grote brand bij een chemische fabriek in de Chinese stad Shanghai is zeker een dode gevallen, melden staatsmedia. De brand bij energieconcern Sinopec brak afgelopen nacht uit en was ongeveer halverwege de nacht (onze tijd) onder controle, aldus staatspersbureau Xinhua.

18 juni