Twee doden bij nieuwe raketaanval op Oekraïense stad Cherson

Zelfs geen staakt-het-vu­ren op Kerstmis of Nieuwjaar: Rusland blijft genadeloos oorlog voeren in Oekraïne

Ook vreedzame feestdagen gunt Rusland de Oekraïense bevolking niet. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov vandaag duidelijk gemaakt. “Op dit moment wordt er niet gesproken over een staakt-het-vuren met Kerstmis of Nieuwjaar”, zei hij. Gisteren benadrukte Peskov al dat het “uitgesloten” is dat Moskou zijn troepen voor de kerstperiode zal terugtrekken.

10:17