Twee doden bij lawine in Zwitserse Wallis

Waarom vallen er zo veel doden in de Alpen? En is skiën op dit moment wel een goed idee? Expert geeft raad

Een 26-jarige man uit Knokke-Heist kwam jammer genoeg om het leven tijdens het skiën in het Oostenrijkse Zillertal Arena. Hij is daarmee niet de enige, want Oostenrijk sprak reeds begin januari over “het dodelijkste skiseizoen aller tijden.” Waarom vallen er dit jaar zo veel doden in de Alpen? En moet je bang zijn om nu te gaan skiën? Wij vroegen het aan expert Arjen De Graaf van de Nederlandse Skivereniging.