Twee doden bij kapseizen toeristenboot in New York

Gent Gentse brandweer vist gezonken boot uit water aan Edward Pynaert­kaai, eigenaar stelt zich vragen bij incident

Aan de Edward Pynaertkaai in Ledeberg moest de Gentse brandweer dinsdagvoormiddag uitrukken voor een opmerkelijke interventie. Het was de eigenaar zelf die zijn boot deels gezonken in het water zag liggen en de brandweer verwittigde.

12 juli