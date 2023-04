Twee doden bij Israëlische luchtaanvallen op Syrië

Dochter (24) die ontsnapte aan afgezon­derd gezin in Spanje keert terug bij ouders: “Het ging echt niet goed met haar”

Toen de 24-jarige dochter van een in afzondering levend gezin in Spanje overstuur bij haar buurman Josep aanklopte, twijfelde hij geen seconde en belde de politie. Nu vertelt Josep over dat ene moment: “Ik was de eerste persoon buiten haar gezin met wie ze sprak, in jaren”.