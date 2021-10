Twee doden bij crash vliegtuigje in westen van Duitsland

Haar papa crashte, maar Zara (19) vliegt vrolijk in haar uppie rond de wereld: “Als ik één ding vrees, is het wel de eenzaam­heid”

18 augustus Haar vader liet ei zo na het leven bij een vliegtuigcrash, maar dat hield Zara Rutherford niet tegen om gisterochtend in de cockpit van haar Shark Aero - een ultralicht, eenmotorig sportvliegtuigje - te kruipen voor een toertje rond de aarde. De 19-jarige uit Sint-Genesius-Rode met de Belgisch-Britse nationaliteit hoopt de jongste vrouw ooit te worden die solo rond de wereld vliegt. Als alles volgens plan verloopt, is ze begin november terug in België na een tocht van 51.000 kilometer. “Het ultieme doel is meisjes over de hele planeet warm te maken voor wetenschap en technologie in het algemeen en de luchtvaart in het bijzonder.”