Twee doden bij brand in Russische munitiefabriek

"Drie arbeiders raakten gewond bij het ongeval. Een persoon overleed ter plekke, twee anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. Maar een van de twee is daar later overleden", zo zei de regionale verantwoordelijke voor gezondheid en veiligheid maandag.

Het ongeval gebeurde zondagavond. Op beelden is een kilometerhoge opstijgende rookpluim te zien. Volgens ooggetuigen is de hele productiehal in vlammen opgegaan. In de fabriek, in handen van de staat, wordt onder andere munitie gemaakt voor raketwerpers van het type Grad en Smertsj, die in de oorlog tegen Oekraïne worden gebruikt.