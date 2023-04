Twee doden bij bootongeval voor Spaanse kust

UPDATE Bekende Russische militaire blogger komt om bij “terroris­ti­sche aanslag” in café in Sint-Petersburg

De bekende Russische defensieblogger, Vladlen Tatarsky, is omgekomen bij een “terroristische bomaanslag” in een café in Sint-Petersburg. Er zijn ook 25 gewonden gevallen, van wie er 19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, bij de explosie in het centrum van de op een na grootste stad van Rusland. Dat hebben de autoriteiten gemeld. Het is onduidelijk of de pro-Kremlinblogger een doelwit was. Ook is onduidelijk wie er achter de ontploffing zit: Oekraïne of de Russen zelf?