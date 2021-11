Twee doden bij bizar incident in Zweeds concertgebouw, Abba-eerbetoon afgelast

Cabine kabelbaan raakt los en stort omlaag in Tsjechië: gids komt om, veertien mensen geëvacu­eerd in shock

In het Jeschkengebergte in het noorden van Tsjechië is een cabine van een populaire kabelbaan losgeraakt en omlaag gestort. Een gids die in de cabine zat, overleefde het niet. Veertien inzittende van een tweede cabine, die in de tegenovergestelde richting ging, moesten geëvacueerd worden door de brandweer. Ze zouden fysiek ongedeerd zijn, maar in shock.

