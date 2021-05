Twee doden bij aardbeving in Chinese provincie Yunnan

Minstens twee mensen kwamen om het leven, onder wie een vrachtwagenchauffeur die in het bergachtige gebied verpletterd werd door een rots, melden de lokale autoriteiten. Zeventien anderen raakten gewond. Meer dan 20.000 van de 100.000 bewoners van de dorpen op het platteland in de regio werden geëvacueerd.

Yunnan is erg kwetsbaar voor aardbevingen door de botsing van de Indiase en Euraziatische tektonische platen, die het Himalayagebergte vormen. In oktober 2014 raakten nog honderden mensen gewond bij een beving in dezelfde regio, en meer dan 100.000 mensen moesten worden geëvacueerd.

Ook elders in China vinden er regelmatig aardbevingen plaats. In 2008 stierven 87.000 mensen bij een aardbeving met een kracht van 7,9 in de provincie Sichuan. In 2013 stierven 268 mensen door een beving in Xinjiang.