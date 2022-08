Twee dodelijke slachtoffers na blikseminslag Witte Huis

“We wilden enkel maar snelle hap”: Canadees koppel moet op Mykonos 400 euro betalen voor glas bier, cocktail en twaalf oesters

400 euro voor een stevig glas bier, een cocktail en twaalf oesters? Toeristen Alex en Lindsay Breen moesten twee keer slikken toen ze de rekening gepresenteerd kregen in een restaurant op het Griekse eiland Mykonos. De eigenaar van DK Oyster wast zijn handen echter in onschuld. Sterker nog: Dimitrios Kalamaras schuift de schuld in de schoenen van zijn klanten. “Wie plaatst er nu een bestelling zonder eerst te informeren naar de prijs? Het zijn influencers die beroemd willen worden, vandaar dat ze met hun verhaal naar de pers stappen.”

