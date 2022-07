Twee docenten van hogeschool in Tarbes doodgeschoten in Frankrijk: vermoedelijke dader op de vlucht

Man in Frankrijk in hoofd geschoten bij ruzie om sigaret

Een ex-militair heeft woensdagavond in Frankrijk een andere man in het hoofd geschoten, die geweigerd had hem een sigaret te geven. Dat meldt het parket van Toulouse. Het slachtoffer, 45 jaar oud, is in het ziekenhuis opgenomen en verkeert in kritieke toestand.

23 juni