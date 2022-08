Twee dieven pleiten schuldig voor diefstal en verkoop van dagboek dochter Biden

In augustus probeerden al 25.000 migranten Grieks-Turk­se grens over te steken

“Alleen al in augustus, en dat terwijl de maand nog niet voorbij is, probeerden 25.000 migranten illegaal de Grieks-Turkse grenzen over te steken”, verklaarde de Griekse regeringswoordvoerder Giannis Oikonomou donderdag op een persconferentie. Hij zei dat Griekenland zowel aan zijn landgrens in Evros, in het noordoosten, als aan zijn zeegrenzen in de Egeïsche Zee te maken heeft met een “toegenomen migratiedruk”.

25 augustus