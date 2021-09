Twee derde van de zetels in de Doema gehaald: partij van Poetin claimt overwinning

Oppositie grotendeels uitgesloten

Alle partijen worden geacht dicht bij het Kremlin te staan. De oppositie tegen president Poetin werd immers grotendeels uitgesloten van de stembusgang. De beweging van de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny had alvast haar aanhangers opgeroepen om zich in elk kiesdistrict te scharen achter de kandidaat met de beste kansen om Verenigd Rusland te kloppen. Die “slim stemmen”-strategie blijkt geen zoden aan de dijk te hebben gebracht. De Kremlinpartij vierde zondagavond al heel snel haar overwinning, toen nog maar enkele stemmen waren geteld.

Grondwet wijzigen

Verenigd Rusland hoopte zich opnieuw van een tweederdemeerderheid in de Doema te kunnen verzekeren, wat haar in staat stelt de grondwet te wijzigen. Het Russische parlement bestaat uit in totaal 450 leden. De helft van de afgevaardigden in de Doema wordt via evenredige vertegenwoordiging gekozen, de andere helft bij meerderheid in de kiesdistricten.