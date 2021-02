Twee derde van besmettingen in Nederland afkomstig van Britse variant

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse tegenhanger van Sciensano, schat op basis van berekeningen dat twee derde van alle coronabesmettingen te herleiden is naar de Britse variant. Het instituut waarschuwt dat maatregelen versoepelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid een optie is. De Britse variant is een stuk besmettelijker dan eerdere varianten van het virus, en dat gooit roet in het eten voor de plannen om de teugels opnieuw wat losser te laten, aldus het RIVM. De cijfers komen dan ook op een moment dat het Nederlandse kabinet volgens ingewijden de harde lockdown met drie weken verlengt tot 2 maart. Alleen de basisscholen mogen opnieuw de deuren openen.

Zuid-Afrikaanse variant

Er werden intussen al 23 besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant vastgesteld op Nederlandse bodem. Het merendeel van de besmette personen was recent nog in Zuid-Afrika geweest, of was in contact gekomen met iemand die het land bezocht had. Ook de zogeheten Braziliaanse varianten hebben voet aan wal gezet. De P2-variant is inmiddels al bij drie mensen aangetroffen, de P1-variant bij twee mensen.