Twee dammen gebroken in Libië na ongezien noodweer: “Zeker 2.000 doden en duizenden vermisten”

UPdateLibië is getroffen door ongezien noodweer. Een storm die eerder al lelijk huis hield in Griekenland, Bulgarije en Turkije, is aangezwollen tot een mediterrane orkaan (medikaan) en aan land gegaan in Libië. Beelden tonen hoe alles er onder water staat. In de noordoostelijke havenstad Derna zijn twee dammen gebroken. Premier Osama Hamada van de oostelijke regering van het land spreekt in lokale media van “zeker 2.000 doden en duizenden vermisten”.