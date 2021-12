Twee Congolese agenten opgepakt nadat verdachte na arrestatie dood wordt aangetroffen

Brussel Belgische staat vrijgespro­ken in zaak rond ‘metissen­kin­de­ren’

De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft de Belgische staat vrijgesproken in het proces rond de “metissenkinderen”. Tijdens het koloniale bewind in Congo werden deze kinderen om hun gemengde afkomst weggehaald bij hun ouders. De rechtbank oordeelt nu dat de zaak verjaard is.

8 december