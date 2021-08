Twee Canadezen met vals vaccinatiebewijs krijgen boete van bijna 16.000 dollar

Wit-Russische sportfunc­ti­o­na­ris­sen zetten atlete onder druk om uit de Spelen te stappen in gelekt audiofrag­ment: “Zet je trots opzij, dit is hoe zelfmoord­ge­val­len eindigen”

2 augustus In een uitgelekt audiofragment is te horen hoe twee hoge functionarissen van het Wit-Russische Olympische comité de atlete Kristina Tsimanoeskaja proberen te overtuigen om zich terug te trekken uit de Olympische Spelen, nadat ze openlijk kritiek had geuit op haar coaches. De atlete werd door de mannen onder druk gezet om Japan te verlaten en vooral geen verklaringen meer af te leggen. “Laat dit gewoon allemaal vallen. Want hoe meer je je verzet... Weet je hoe een vlieg, hoe harder ze tegenstribbelt, steeds meer verstrikt raakt in een web?", klinkt het dreigend.