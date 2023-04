Twee Britse zussen doodgeschoten bij aanval op bezette Westelijke Jordaanoever, moeder zwaargewond

“De koning werd onttroond, maar ik voelde vooral verdriet": Stormy Daniels geeft eerste interview sinds Trump voor rechter verscheen

“De koning werd onttroond, maar ik voelde vooral verdriet.” Dat verklaarde Stormy Daniels in haar eerste interview sinds Donald Trump voor de rechter verscheen. De pornoster is dé spilfiguur die ervoor zorgde dat de Amerikaanse ex-president uiteindelijk (even) gearresteerd werd. En dat laat zich voelen in haar privéleven: één op de tien berichten die ze tegenwoordig ontvangt, is een doodsbedreiging.