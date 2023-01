Twee Britse hulpverleners die onze reporter drie dagen voor hun verdwijning in Oekraïne nog sprak zijn omgekomen

Franse influencer (23) wil in ons land euthanasie plegen. Arts reageert: “Niet de bedoeling dat België sterfbed van Fransen wordt”

Een YouTuber zorgt in Frankrijk voor ophef nadat ze eerder deze maand deelde dat ze stappen heeft ondernomen om in België euthanasie te plegen. De 23-jarige Olympe (niet haar echte naam) wil haar leven beëindigen vanwege mentale problemen. Zo lijdt de jonge vrouw onder meer aan een identiteitsstoornis. Volgens de Brusselse arts Yves de Locht is het echter niet de bedoeling dat Franse burgers naar ons land komen voor de procedure. In Frankrijk is euthanasie verboden en wordt het gelijkgesteld aan doodslag.

