Twee bosbranden in westen van Frankrijk aangestoken, meldt parket

Kanotocht loopt dramatisch af voor Duits gezin op Veluwemeer: ouders en kind verdronken, zusje overleeft

Een kanotocht op het Nederlandse Veluwemeer is gisteren dramatisch afgelopen voor een Duits gezin. De moeder, vader en één kind zijn verdronken. Een 7-jarig meisje werd veilig en wel teruggevonden op een boei, zij is naar een ziekenhuis gebracht. Ze is de enige die het ongeluk overleefde.

22 juli